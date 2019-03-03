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Хартли: даже в безумных мечтах не думал, что выиграем у «Ак Барса» 4 игры подряд

Хартли: даже в безумных мечтах не думал, что выиграем у «Ак Барса» 4 игры подряд
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги четвёртого матча серии первого раунда плей-офф с «Ак Барсом» (3:2). Омская команда выиграла серию со счётом 4-0.

«Хочу поздравить «Ак Барс» с хорошим сезоном. Да, мы выиграли 4-0, но иногда нам везло. Наши игроки делали всё для того, чтобы заслужить это везение. Для нас многие вещи в этой серии с самого начала складывались как нужно. Даже в самых безумных мечтах я не думал, что мы сможем выиграть у «Ак Барса» четыре матча подряд.

Надо отдать должное Бобкову и остальным игрокам. Мы здорово смотрелись и в равных составах, и в большинстве, и в меньшинстве. Это всего лишь первый шаг для нас на дороге к Кубку Гагарина.
Брэндон Бови проделал невероятную работу, нам повезло, что он с нами», — сказал Хартли на пресс-конференции.

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