«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Георгиев спас хозяев после броска Карлсона в упор

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев отметился отличным сейвом в ходе домашней игры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз».



Россиянин спас команду после броска защитника «столичных» Джона Карлсона с пятачка. Американский хоккеист воспользовался прекрасной передачей нападающего Евгения Кузнецова, но не сумел переиграть Георгиева.

Посмотреть видео спасения российского голкипера «Рейнджерс» после броска Карлссона можно в «твиттере» НХЛ.

После двух периодов счёт в матче равный — 2:2. В составе столичной команды заброшенными шайбами отметились Карл Хагелин и Андре Бураковски, у хозяев результативные броски на свой счёт записали Райан Строум и Павел Бучневич.