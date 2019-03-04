Агент Гусева: идёт плей-офф, разговоры об отъезде в НХЛ неуместны и некрасивы

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего СКА Никиты Гусева, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что хоккеист может отправиться в клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» сразу после завершения сезона в КХЛ, досрочно расторгнув соглашение с «армейцами».

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«Идёт плей-офф. У Никиты Гусева действующий контракт со СКА. Подобные разговоры в отношении одного из лидеров клуба и лучшего бомбардира регулярного чемпионата КХЛ неуместны и некрасивы», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Контракт 26-летнего нападающего со СКА заканчивается 30 апреля 2019 года. Права на форварда в НХЛ принадлежат клубу из Лас-Вегаса.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Гусев набрал 81 очко (17+64), став лучшим бомбардиром лиги. В плей-офф в активе Никиты дубль в третьем матче серии со «Спартаком» (1-2).