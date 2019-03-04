Нападающий «Спартака» Даугавиньш выписан из больницы

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш, получивший травму в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ со СКА (2:5), выписан из больницы.
Форвард красно-белых неудачно въехал в борт после столкновения с голкипером СКА Игорем Шестёркиным и покинул площадку на носилках. Вратарь «армейцев» получил дисциплинарный штраф до конца игры. У Даугавиньша травма верхней части тела.
«Меня выписали из больницы, спасибо всем за то, что переживали и желали здоровья. Сегодня планирую посетить матч «Спартак» — СКА и поддержать ребят», — сказал Даугавиньш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Красно-белые ведут в серии со счётом 2-1. Сегодня, 4 марта, в Москве состоится четвёртый матч. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Видео момента с травмой Даугавиньша также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.