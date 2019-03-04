Нападающий «Спартака» Даугавиньш выписан из больницы

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш, получивший травму в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ со СКА (2:5), выписан из больницы.

Форвард красно-белых неудачно въехал в борт после столкновения с голкипером СКА Игорем Шестёркиным и покинул площадку на носилках. Вратарь «армейцев» получил дисциплинарный штраф до конца игры. У Даугавиньша травма верхней части тела.

«Меня выписали из больницы, спасибо всем за то, что переживали и желали здоровья. Сегодня планирую посетить матч «Спартак» — СКА и поддержать ребят», — сказал Даугавиньш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Красно-белые ведут в серии со счётом 2-1. Сегодня, 4 марта, в Москве состоится четвёртый матч. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Даугавиньш: моя травма — обидная случайность, зла на Шестёркина не держу

«Была боль, я не знал, что со мной». Даугавиньш – о страшном ударе о борт Нападающий «Спартака» дал первое интервью после серьёзной травмы, полученной в третьей игре серии со СКА.

Видео момента с травмой Даугавиньша также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.