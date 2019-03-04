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Ольшанский — об эпидемии: всё, что происходит в раздевалке, там и остаётся

Ольшанский — об эпидемии: всё, что происходит в раздевалке, там и остаётся
Хоккей / КХЛ

Защитник «Металлурга» Савелий Ольшанский прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию об эпидемии гриппа, повлиявшую на игру лидеров команды в первых матчах четвертьфинальной серии Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым» (2-2).

«Всё, что происходит в раздевалке, там и остаётся. Нет никакого смысла что-то постороннее обсуждать, тем более это будут воспринимать как оправдание. Поэтому мы с другими новичками «Магнитки», Дмитрием Зайцевым и Павлом Дорофеевым, обсуждаем не все эти слухи, а тот шанс, который нам выпал. Каждый матч плей-офф — бесценный опыт, обязаны за него цепляться. Это, кстати, не только наши слова, но и руководителей клуба, у которых, мне кажется, особое отношение к воспитанникам «Магнитки», — приводит слова Ольшанского Russia-Hockey.

Пятый матч серии пройдёт в Магнитогорске завтра, 5 марта.

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