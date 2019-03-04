КХЛ определила лучших игроков февраля

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов февраля в четырёх номинациях.
Лучшим вратарём признан Антон Красоткин («Адмирал»), в восьми матчах одержавший пять побед, в том числе четыре – на ноль.
Лучшим защитником признан Стаффан Кронвалль («Локомотив»), в девяти матчах одержавший вместе с командой пять побед и набравший в них 6 (3+3) очков.
Лучшим нападающим признан Андре Петерссон («Барыс»), в 10 матчах одержавший вместе с командой семь побед и набравший в них 12 (6+6) очков при показателе полезности «+9».
Лучшим новичком признан голкипер Илья Коновалов («Локомотив»), в семи матчах одержавший четыре победы, в том числе одну на ноль (во втором матче серии первого раунда плей-офф с ХК «Сочи»).
«Вы что, не понимаете?». У Билялетдинова нет слов после 0-4 от «Авангарда»
Четвёртые матчи первого раунда плей-офф КХЛ прошли в двух сериях на Западе и в двух – на Востоке. Как они сложились – в нашем обзоре дня.