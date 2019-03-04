Кулик: нужно спрашивать у судей, нарушал ли Коскиранта правила

Защитник «Спартака» Евгений Кулик подвёл итоги встречи со СКА (2:3 ОТ, 2-2 в серии).

Перед решающим голом СКА судьи могли пропустить нарушение правил

«У СКА хорошие и подвижные нападающие. За ними тяжело угнаться, иногда приходиться фолить, чтобы не было выхода один на один с вратарём. Ничего не поделаешь. Мы более-менее играли дисциплинированно, неплохо играли в обороне. Считаю, «пять на пять» ни в чём не уступали. Обидно, что всё так закончилось. Над большинством будем работать, стараться исправлять. У нас есть игры впереди.



Проиграли серию? Почему? Счёт 2-2. Разве было похоже, что мы готовы уступить в серии? Никто об этом не думает. Ещё игры впереди. Гудачек был расстроен, потому что вратари на своей волне. У нас украли победу за счёт гола в овертайме? Кто украл? Что значит — украли? Они забили гол и выиграли. Питер украл победу.



Мы хотели в овертайме играть так же, как играли в основное время. «Пять на пять» у нас были шансы, но так получилось, что они забили первыми. Конечно, чувствуем, что СКА можно пройти. Мы вели в серии — 2-0, вели в гостях. Почему нельзя пройти СКА? Не знаю, нарушал ли Коскиранта правила, я сидел на лавке. Это у судей надо спрашивать. Они решают, было нарушение или нет», — передаёт слова Кулика корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.