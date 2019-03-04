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Вратарь «Спартака» орал и бил клюшкой по стене во время интервью тренера СКА

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Вратарь «Спартака» орал и бил клюшкой по стене во время интервью тренера СКА
Хоккей / КХЛ

Голкипер московского «Спартака» Юлиус Гудачек резко выражал недовольство по окончании игры со СКА (2:3 ОТ, 2-2 в серии). Когда тренер СКА Анвар Гатиятулин давал интервью, Гудачек неподалёку кричал и бил клюшкой по стене.

Напомним, после окончания матча Гудачек активно спорил с судьями из-за эпизода с участием Коскиранты, который выбил клюшку из рук защитника «Спартака» перед голом СКА в овертайме. Судьи оставили этот момент без внимания, атака СКА продолжилась и привела к победному голу гостей.

Перед решающим голом СКА судьи могли пропустить нарушение правил
СКА был на грани. Но его спорный гол в овертайме не отменили
«Спартак» снова отыграл две шайбы в концовке, но не смог добить питерцев в дополнительное время.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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