Черных: Гудачек проделал большую работу и расстроен таким исходом

Нападающий «Спартака» Дмитрий Черных подвёл итоги встречи со СКА (2:3 ОТ, 2-2 в серии).



«Неприятно проигрывать в овертайме. Провели хороший третий период, отыгрались с 0:2. Был шанс на победу. Очень хотелось выиграть, но серия продолжается, идём дальше. Не думаю, что психологически такое поражение скажется на команде.



Видел ли Даугавиньша? Видел после матча.



Все понимали важность матча, счёт 3:1 был бы более комфортным. Может, где-то команды играли осторожно, где-то подустали. Много эмоций выплеснули. Счёт в серии 2-2, всё начинается заново. Наш вратарь проделал большую работу, в каждой игре он нам помогает. Он расстроен таким исходом», — передаёт слова Черных корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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