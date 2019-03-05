Выход Драйзайтля на второе место в гонке снайперов — в обзоре матча «Эдмонтона»

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде обыграл «Баффало Сэйбрз» — 4:3.



Счёт на второй минуте в меньшинстве открыл форвард гостей Леон Драйзайтль, но Джек Айкел через 74 секунды восстановил равновесие. В первом периоде «клинки» провели ещё две результативные атаки. Голы на счету Кейси Миттельштадта и всё того же Айкела. «Нефтяники» перевернули игру в конце второго периода, когда отличились трижды. Заброшенными шайбами отметились Зак Кассиан, Дарнелл Нурс и Кайл Бродзяк.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

Благодаря заброшенной шайбе Драйзайтль вышел на второе место в списке снайперов НХЛ, опередив Патрика Кейна из «Чикаго Блэкхоукс». Теперь на счету немецкого форварда 41 гол. Лидирует капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 45 шайб.