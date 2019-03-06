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СКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
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Кто победит в пятом матче серии СКА — «Спартак»?

Кто победит в пятом матче серии СКА — «Спартак»?
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 6 марта, в Санкт-Петербурге будет сыгран пятый матч серии четвертьфинала Кубка Гагарина в Западной конференции между СКА и «Спартаком» (2-2). Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды обменялись двумя победами на чужом льду. Первые матчи самой яркой серии плей-офф остались за «Спартаком» (2:0, 3:2). В Москве СКА взял реванш (5:2, 3:2 ОТ). Шестой матч серии состоится в Москве 8 марта. Серия идёт до четырёх побед.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто победит в пятом матче серии СКА — «Спартак»?».

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.

Напомним, СКА занял второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. «Спартак» сумел завершить регулярку на седьмой строчке, хотя до последнего претендовал на шестое место

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