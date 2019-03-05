Тренер «Йокерита»: полностью уверен, что мы победим в серии с «Динамо»

Тренер вратарей «Йокерита» Ари Мойсанен поделился ожиданиями от пятого матча серии четвертьфинала Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ с московским «Динамо» (1-3).

«Я полностью уверен, что мы сможем одержать победу в этой серии. Понятно, что мы трижды проиграли «Динамо» и выиграли всего один раз. В следующих встречах нашей команде надо проявить себя и работать лучше. В первую очередь необходимо найти рецепт против Ерёменко — это наша главная задача. Не сомневаюсь, что во вторник мы покажем более успешную игру», — приводят слова Мойсанена «Известия».

Пятый матч серии состоится в Хельсинки сегодня, 5 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Йокерит» занял в четвёртое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, опередив бело-голубых на восемь очков.

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