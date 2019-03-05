Плющев: «Йокерит» играет академично, а плей-офф требует большей самоотдачи

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о проблемах «Йокерита» в противостоянии с московским «Динамо» (1-3) в первом раунде плей-офф.

«Финны академично играют, так же как в регулярке, а здесь идёт плей-офф. Кубковые матчи требуют несколько иную самоотдачу, большую собранность. «Динамо» после неудачного старта чемпионата добилось попадания в восьмёрку, причём с хорошей позиции. У бело-голубых много амбиций, чтобы проявить себя и в дальнейшем. Думаю, «Динамо» выйдет победителем из этого противостояния», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Пятый матч серии состоится в Хельсинки сегодня, 5 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Йокерит» занял в четвёртое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, опередив бело-голубых на восемь очков.

Миронов: план «Динамо» на игру — ноль в обороне, в атаке заковыряем чего-нибудь