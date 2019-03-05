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«Йокерит» — ХК «Динамо» М. Платная прямая трансляция
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Плющев: «Йокерит» играет академично, а плей-офф требует большей самоотдачи

Плющев: «Йокерит» играет академично, а плей-офф требует большей самоотдачи
Хоккей / КХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о проблемах «Йокерита» в противостоянии с московским «Динамо» (1-3) в первом раунде плей-офф.

«Финны академично играют, так же как в регулярке, а здесь идёт плей-офф. Кубковые матчи требуют несколько иную самоотдачу, большую собранность. «Динамо» после неудачного старта чемпионата добилось попадания в восьмёрку, причём с хорошей позиции. У бело-голубых много амбиций, чтобы проявить себя и в дальнейшем. Думаю, «Динамо» выйдет победителем из этого противостояния», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Пятый матч серии состоится в Хельсинки сегодня, 5 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Йокерит» занял в четвёртое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, опередив бело-голубых на восемь очков.

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