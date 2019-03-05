Салливан: Малкин понимает положение, котором находится «Питтсбург»

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением о игре российского нападающего Евгения Малкина, набравшего 4 (3+1) балла в четырёх последних матчах. Малкину осталось набрать четыре очка, чтобы стать пятым россиянином, которому покорился рубеж в 1000 баллов в НХЛ.



«Малкин понимает положение, в котором мы находимся. Он делает всё возможное, чтобы помочь этой команде победить», — приводит слова Салливана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Недавно Малкин также сделал свой 605-й голевой пас в НХЛ, что позволило ему сместить Павла Дацюка (604) с третьего места по числу результативных передач среди российских игроков в НХЛ. Впереди остались только Сергей Зубов (619) и Сергей Фёдоров (696).

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