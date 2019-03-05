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Хромых: три гола после 50 бросков — будем работать над такой низкой реализацией

Хромых: три гола после 50 бросков — будем работать над такой низкой реализацией
Хоккей / Прочие

Главный тренер студенческой сборной России Владислав Хромых подвёл итоги матча с США на Универсиаде (3:2).

«Мы вполне неплохо начали, но грубейшие ошибки во втором периоде — и дальше началась война нервов. Надо отдать должное ребятам — они не опустили рук и довели дело до победы со сложным соперником. Пока остается проблема — низкая реализация, согласен. Сегодня мы сделали по воротам американцев 50 бросков — и забросили всего трижды. Это очень небольшой процент реализации, как вы понимаете. К сожалению, примерно то же было со словаками. Что будем делать? Много работаем над этим на тренировках и, думаю, скоро нас должно прорвать», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.

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