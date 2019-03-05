С. Зубов: неутешительный результат, игрокам «Сочи» остаётся поднимать головы

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов поделился впечатлениями от проигранного матча плей-офф с ярославским «Локомотивом» (0:3, 2-3 в серии).



«Неутешительный результат. Нам остаётся поднимать головы. Без достаточного количества бросков и угрозы воротам в сегодняшнем хоккее выиграть невозможно. Мы сегодня не пошли на ворота, мы не бросали из выгодных позиций, искали что-то… Сам не пойму, что мы искали. Думаю, было волнение. Испугались чего-то, перенервничали. Серия до четырёх побед. Будем готовиться.



Достанем ли физические резервы на следующую игру? Постараемся достать», — приводит слова специалиста официальный сайт ХК «Сочи».



Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

«Локомотив» обыграл «Сочи» и повёл в серии — 3-2, Салак оформил шат-аут