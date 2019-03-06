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Барри Тротц — четвёртый тренер в истории НХЛ, одержавший 800 побед

Барри Тротц — четвёртый тренер в истории НХЛ, одержавший 800 побед
Хоккей / НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» по буллитам дома одолел «Оттаву Сенаторз» — 5:4 Б (1:0, 3:2, 0:2, 0:0, 1:0).

Эта победа 800-й для главного тренера «островитян» Барри Тротца. 56-летний специалист стал четвёртым тренером в истории НХЛ, достигшим этой отметки – после Скотти Боумэна (1244 победы), Джоэла Кенневилля (890) и Кена Хичкока (843). Только Тротц и Хичкок продолжают карьеры в настоящий момент.

До работы с «Айлендерс» 15 лет тренировал «Нэшвилл Предаторз» и четыре года — «Вашингтон Кэпиталз», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Ранее он также возглавлял клубы АХЛ «Балтимор Скипджекс» и «Портленд Пайретс» с которым он выиграл чемпионат АХЛ в 1994 году.

Тротц занимает четвёртое место по числу проведённых матчей и по количеству побед в качестве главного тренера клуба НХЛ.

Барри Тротц вышел на четвёртое место в истории НХЛ по проведённым матчам
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