Серия «Бостона» и неудачная игра форварда «Каролины» Свечникова — в обзоре матча

«Бостон Брюинз» победил «Каролину Харрикейнз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась со счётом 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Харрикейнз» прервали победную серию из пяти матчей. В свою очередь серия «Бостона» с набранными очками достигла отметки 17 матчей.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Бостона» Давид Крейчи. Дублем в составе «Каролины» отметился Себастьян Ахо.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 13 минут 4 секунды, нанёс один бросок в створ ворот и закончил матч с показателем полезности «-2».