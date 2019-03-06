Защитник «Нью-Джерси» Сиверсон попытался подраться с Панариным перед буллитами

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Дэвилз» четвёртым кряду.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 20 минут 20 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, реализовал буллит и закончил матч с показателем полезности «-1». За 10 секунд до завершения овертайма защитник «Нью-Джерси» Деймон Сиверсон попытался подраться с Панариным. Если бы российскому форварду выписали удаление, он не имел бы права участвовать в серии буллитов.

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Одним из главных героев матча стал форвард «Блю Джекетс» Кэм Аткинсон, на счету которого заброшенная шайба и реализованный буллит. Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 30.