Хеджер: Бобровский был в огне, «Коламбус» не разгромили только благодаря ему

Журналист The Columbus Dispatch Брайан Хеджер прокомментировал игру голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:1 Б).

«Вот так играет Бобровский. Если „Коламбус“ проиграет, то всё, что мы услышим от критиков, это как Бобровский пропускал. Прямо сейчас он был в огне, «Коламбус» не разгромили только благодаря его игре», — написал Хеджер в «Твиттере».

Российский вратарь справился с 29 бросками из 30 в основное время и овертайме (в том числе 16 – в третьем периоде) и не пропустил голов в серии буллитов. Победа стала для Бобровского 28-й в сезоне и первой после двух поражений подряд. Также он прервал серию из четырёх матчей, в которых пропускал не менее трёх шайб.