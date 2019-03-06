Зайцев: голы для меня — просто приятный бонус. Я делаю совершенно другую работу

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев поделился мнением об игре в нынешнем сезоне.

«Я недавно забросил третью шайбу в сезоне, но голы для меня — просто приятный бонус. А я делаю совершенно другую работу и концентрируюсь на ней.

Что касается Маззина, то мы — однотипные игроки. Ничего не поменялось. Просто добавился ещё один человек, который занимается такими же делами. У меня сложились отличные отношения с Джейком. Мы хорошо общаемся. Стараемся разговаривать на льду по игровым ситуациям», — цитирует Зайцева официальный сайт НХЛ.

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27-летний Зайцев выступает за «Торонто» третий сезон, в этом году он сыграл 66 матчей и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «+3», проводя на льду в среднем по 20 минут 32 секунды за игру.



Контракт Зайцева с зарплатой $ 4,5 млн в год действует до конца сезона-2023/24, в следующем сезоне в силу вступит пункт о запрете на обмен, согласно которому Зайцев может предоставить список из 10 клубов, куда его нельзя обменять.