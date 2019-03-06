«Барыс» одолел «Торпедо» в Астане и повёл в серии со счётом 3-2

«Барыс» встречался с «Торпедо» в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ. Игра прошла в Астане и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
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Подопечные Андрея Скабелки забросили две шайбы в ходе первого периода. Счёт открыл Мэттью Фрэттин, а спустя пять минут преимущество хозяев укрепил Брэндон Боченски. Во втором игровом отрезке клуб из Астаны забросил третью шайбу стараниями Андре Петерссона, реализовавшего двойной численный перевес. Нижегородская команда сумела отыграть один гол на первых минутах третьей двадцатиминутки благодаря точному броску Роберта Саболича, но на большее её не хватило.
«Барыс» ведёт в серии до четырёх побед со счётом 3-2. Шестая игра пройдёт в Нижнем Новгороде 8 марта.
Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.