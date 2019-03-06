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Форвард «Барыса»: отключился после удара в висок. Судья решил, что это симуляция

Форвард «Барыса»: отключился после удара в висок. Судья решил, что это симуляция
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Барыса» Алихан Асетов поделился мнением о пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Торпедо» (3:1).

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«Разобрали матч. Стараемся играть в то, что умеем. И в то, что нам говорят тренеры. Мы ведь весь сезон так играли. И дальше играем. Сегодня старалась вся команда.

Эпизод с симуляцией? Я сделал силовой приём против соперника. Когда уезжал, то не ожидал… Он попал мне в висок. Я отключился. Мне было неприятно. Судья решил, что это симуляция. Ничего не поделаешь.

Сейчас мы отдохнём. Завтра вылетаем в Нижний Новгород, будем разбирать игру. «Барысу» нужна только победа. Не хотим опять возвращаться и снова играть. Будем выкладываться на все 100 или даже 200 процентов», — приводит слова Асетова vesti.kz.

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Астанинцы не допустили ещё одного «камбэка» от «Торпедо» и вырвались вперёд в серии – 3-2.

Посмотреть видео эпизода, в котором Асетов получил двухминутное удаление за симуляцию, можно на официальном сайте КХЛ.

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