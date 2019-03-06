Куинн — об отмене штрафа Зибанеджада: «Рейнджерс» — лидеры по извинениям от НХЛ

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал решение НХЛ, связанное с удалением нападающего команды Мики Зибанеджада в игре регулярного чемпионата с «Даллас Старз» (0:1).

Во втором периоде арбитры приняли решение удалить шведского хоккеиста до конца игры за толчок на борт нападающего «звёзд» Радека Факсы. Впоследствии лига отменила наказание, наложенное на Зибанеджада.



«Наша команда является лидером лиги по количеству извинений от НХЛ», — приводит слова специалиста североамериканский журналист Колин Стивенсон.

Единственную шайбу в матче в начале второго периода забросил защитник «Далласа» Йон Клингберг. Голкипер хозяев Бен Бишоп оформил шат-аут, совершив 28 сейвов.

Посмотреть видео эпизода с удалением Зибанеджада можно в «Твиттере».