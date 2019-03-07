Две шайбы за 12 секунд в конце матча помогли «Сент-Луису» обыграть «Анахайм»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» проиграл «Сент-Луис Блюз» — 4:5.

На шестой минуте первого периода счёт в матче открыл форвард хозяев Ник Ритчи. Усилиями Брэйдена Шенна, Райана О'Райлли и Роберта Томаса «Сент-Луису» удалось не только отыграться, но и создать весомый задел в счёте — 3:1. Во втором периоде отличились игроки «Дакс» Рикард Ракелль и Джейкоб Мегна, а в третьем отрезке после грубейшей ошибки Джордана Биннингтона ворота «Блюз» поразил Адам Хенрик. «Сент-Луису» удалось вырвать победу благодаря шайбам Томаса и Шенна, которые разделили 12 секунд.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Сент-Луиса».

Перед матчем состоялась церемония чествования Райана Кеслера, в которой приняли участие члены его семьи. Коллекцию Райана пополнила серебряная клюшка, также он получил и другие подарки.