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Две шайбы за 12 секунд в конце матча помогли «Сент-Луису» обыграть «Анахайм»

Две шайбы за 12 секунд в конце матча помогли «Сент-Луису» обыграть «Анахайм»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» проиграл «Сент-Луис Блюз» — 4:5.

На шестой минуте первого периода счёт в матче открыл форвард хозяев Ник Ритчи. Усилиями Брэйдена Шенна, Райана О'Райлли и Роберта Томаса «Сент-Луису» удалось не только отыграться, но и создать весомый задел в счёте — 3:1. Во втором периоде отличились игроки «Дакс» Рикард Ракелль и Джейкоб Мегна, а в третьем отрезке после грубейшей ошибки Джордана Биннингтона ворота «Блюз» поразил Адам Хенрик. «Сент-Луису» удалось вырвать победу благодаря шайбам Томаса и Шенна, которые разделили 12 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2019, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
4 : 5
1:2, 2:1, 1:2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Ритчи (Терри, Хольцер) – 05:28 (5x5), 1:1 – Шенн (Тарасенко, О'Райлли) – 08:03 (5x4), 1:2 – О'Райлли (Бозак, Пьетранджело) – 15:55 (5x4), 1:3 – Томас (Парэйко, Марун) – 33:53 (5x4), 2:3 – Ракелль (Терри, Фаулер) – 35:39 (5x4), 3:3 – Мегна (Стил, Сильверберг) – 37:51 (5x5), 4:3 – Хенрик (Ларссон, Терри) – 45:07 (5x5), 4:4 – Томас (Парэйко, Тарасенко) – 58:56 (6x5), 4:5 – Шенн (Пьетранджело) – 59:08 (5x5)

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Сент-Луиса».

Перед матчем состоялась церемония чествования Райана Кеслера, в которой приняли участие члены его семьи. Коллекцию Райана пополнила серебряная клюшка, также он получил и другие подарки.

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