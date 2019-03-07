Макканн — о Кросби: не так много людей в мире способны играть на таком уровне

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джаред Макканн поделился мнением об игре капитана команды Сидни Кросби.

«Изменилось ли моё отношение к Сиду после перехода в команду? Очень изменилось. Я стал ценить его ещё сильнее. Он очень трудолюбив, и у него потрясающая техника. Не так много людей в мире способны играть на таком уровне. Он работает над собой каждый день, занимается мелочами, на которые другие не обращают внимание. У него очень многому можно поучиться», — цитирует Макканна официальный сайт НХЛ.

Вчера, 6 марта, капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби достиг отметки 1200 очков за карьеру – в 927 матчах на его счету 1202 (441+761) балла. Он стал вторым действующим игроком, добравшимся до рубежа в 1200 очков, после Джо Торнтона из «Сан-Хосе Шаркс» (1465 очков в 1550 матчах).