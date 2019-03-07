Бузова пообещала выступить в Омске, если «Авангард» выиграет Кубок Гагарина

Телеведущая и известная поп-исполнительница Ольга Бузова заявила о готовности выступить в Омске, если «Авангард» станет обладателем Кубка Гагарина.

Турнирная сетка и расписание Кубка Гагарина — 2019

«Если «Авангард» возьмёт кубок, я готова выступить в Омске на главной площади города», – написала Бузова в «Инстаграме» под постом «Авангарда».

В первом раунде Кубка Гагарина подопечные Боба Хартли в четырёх матчах переиграли «Ак Барса», выбив чемпиона КХЛ-2018 из плей-офф. На Востоке помимо омского коллектива в полуфинал конференции уже пробился «Автомобилист». В одной победе от выхода в следующий раунд находятся «Барыс» и «Салават Юлаев». Именно на команду Андрея Скабелки и выходит «Авангард» в случае подобного исхода серий.