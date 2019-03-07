Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Металлург» Мг. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сушинский: «Авангард» обязательно вернётся в Омск

Сушинский: «Авангард» обязательно вернётся в Омск
Хоккей / КХЛ

Президент «Авангарда» Максим Сушинский отметил, что команда обязательно вернётся в Омск. Ранее бывший губернатор Омской области Виктор Назаров поделился опасениями, что «ястребы» могут больше не вернуться в регион. Нынешний сезон команда проводит в Балашихе из-за ненадлежащего состояния арены в Омске.

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

«Моя команда плюс «Газпромнефть» каждый день занимаются проектами по «Арене Омск», её реконструкции. Поэтому хочется заверить всех: команда обязательно вернётся в Омск. Каждый день я и вся большая команда занимаемся проектированием и нашим объектом», — сказал Сушинский в эфире 12-го канала.

«Авангард» обыграл «Ак Барс» со счётом 4-0 в серии первого раунда плей-офф и вышел в полуфинал Восточной конференции.

«Авангард» (Московская область). Омский клуб переехал в Балашиху
И проведёт там целый сезон.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент