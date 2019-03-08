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«Даллас» разгромил «Колорадо» благодаря хет-трику Радулова

«Даллас» разгромил «Колорадо» благодаря хет-трику Радулова
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» дома разгромил «Колорадо Эвеланш» — 4:0.

Главным героем встречи стал российский форвард победителей Александр Радулов, оформивший хет-трик. Нападающий достиг планки в 20 голов за сезон. Ещё одна заброшенная шайба на счету Джейми Бенна.

Также на счету Радулова звание первой звезды встречи, показатель полезности «+3», 5 бросков в створ и 3 блок-шота за 16.09 на льду (1.11 – в меньшинстве). У Валерия Ничушкина бросок и силовой приём за 11.36. Антон Худобин остался на скамейке запасных.

Семён Варламов отразил 26 бросков из 29. Он был заменён после третьей пропущенной шайбы, но вернулся на лёд менее чем через пять минут. Никита Задоров участия в матче не принимал.

«Даллас» — «Колорадо»: Радулов оформил первый хет-трик в НХЛ
НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2019, пятница. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
4 : 0
1:0, 1:0, 2:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – А. Радулов (Бенн, Спецца) – 16:14 (5x5), 2:0 – А. Радулов (Сегин) – 28:55 (5x5), 3:0 – Бенн (Дикинсон) – 45:19 (5x5), 4:0 – А. Радулов – 57:02 (en)
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