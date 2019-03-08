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Макдэвид — второй действующий игрок, у которого 60 передач три сезона подряд

Макдэвид — второй действующий игрок, у которого 60 передач три сезона подряд
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома взял верх над «Ванкувер Кэнакс» — 3:2. «Нефтяники» одержали четвёртую победу кряду.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами, благодаря чему достиг отметки 60 передач в регулярке. Макдэвид — второй действующий игрок, у которого 60 передач три сезона подряд. С 2006 по 2010 год этот рубеж покорялся нападающему «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтону.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Ранее Макдэвид стал третьим игроком в истории «Эдмонтона» со времён Марка Мессье и Яри Курри (1987—1990), кому покорился этот рубеж в трёх сезонах подряд. Таким образом, Макдэвид стал первым игроком «Ойлерз» в XXI веке с подобным достижением.

Макдэвид — первый игрок «Эдмонтона» в XXI веке с 90 очками в трёх сезонах подряд
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