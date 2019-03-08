Первый хет-трик Радулова в НХЛ — в видеообзоре игры «Далласа»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» дома разгромил «Колорадо Эвеланш» — 4:0.



Главным героем встречи стал российский форвард победителей Александр Радулов, оформивший первый хет-трик в карьере. Нападающий достиг планки в 20 голов за сезон. Ещё одна заброшенная шайба на счету Джейми Бенна.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

Также на счету Радулова звание первой звезды встречи, показатель полезности «+3», 5 бросков в створ и 3 блок-шота за 16.09 на льду (1.11 – в меньшинстве). У Валерия Ничушкина бросок и силовой приём за 11.36. Антон Худобин остался на скамейке запасных.

Семён Варламов отразил 26 бросков из 29. Он был заменён после третьей пропущенной шайбы, но вернулся на лёд менее чем через пять минут. Никита Задоров участия в матче не принимал.