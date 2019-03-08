Александр Радулов стал второй звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала трёх лучших спортсменов прошедшего игрового дня.
Главной звездой дня стал форвард «Миннесоты Уайлд» Джейсон Цукер, оформивший натуральный хет-трик в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:0).
Второй звездой стал нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов, оформивший хет-трик в игре с «Колорадо Эвеланш» (4:0). Российский форвард впервые в НХЛ забросил три шайбы в одном матче. Примечательно, что Александр не принимал участия в предпоследней игре «Далласа» с «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за опоздания на тренировку.
Замкнул тройку лучших вратарь «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей, сделавший шат-аут в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:0). Канадский вратарь отразил 25 бросков.
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