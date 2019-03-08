Стали известны полуфинальные пары плей-офф КХЛ в Западной конференции

СКА обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ и вышел в следующий раунд турнира. «Армейцы» выиграли серию со счётом 4-2. Таким образом, стали известны все полуфинальные пары в Западной конференции.

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

ЦСКА — «Динамо» М;

СКА — «Локомотив».



Матчи состоятся 13, 15, 17, 19 и, если потребуется, 21, 23 и 25 марта. Первые два матча состоятся на льду команд, указанных в парах первыми.



В полуфинал Восточной конференции пробились «Автомобилист», «Авангард» и «Салават Юлаев». Последний полуфиналист определится по итогам серии «Барыс» — «Торпедо». Матчи второго раунда плей-офф на Востоке пройдут 14, 16, 18, 20 и, если потребуется, 22, 24 и 26 марта.