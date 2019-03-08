Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл поделился мнением о форварде Матсе Цуккарелло. Норвежского хоккеиста приобрели за пару дней до дедлайна, и в первой же игре за «звёзд» он забил гол, сделал передачу и сломал руку.
«Цуккарелло выглядел идеальным для нас вариантом. Но я уже достаточно давно в лиге, чтобы понимать: травмы — часть игры. Они будут всегда. Нам не повезло. Теперь надо найти выход. Такова часть бизнеса, нужно двигаться дальше.
В первую очередь он обладает очень хорошим уровнем мастерства. Но меня привлекает в Матсе то, как он играет. Очень энергично. У некоторых игроков есть свойство вовлекать партнёров в игру. Цуккарелло это делает, примерно как Радулов. Матс — такой же. Они играют с большим желанием, хотят чаще владеть шайбой, творят на льду», — цитирует генменеджера официальный сайт НХЛ.
Генменеджер «Далласа»: Цуккарелло такой же, как и Радулов