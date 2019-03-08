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Осипов: ключевой момент серии со СКА — поражение в четвёртом матче

Осипов: ключевой момент серии со СКА — поражение в четвёртом матче
Хоккей / КХЛ

Защитник «Спартака» Александр Осипов подвёл итоги серии первого раунда плей-офф со СКА (2-4). В шестом матче красно-белые уступили со счётом 1:2.

«Большинство в этой серии сыграло большую роль. Сколько они забили нам? Почти половину голов. Можно ли было иначе сыграть сегодня? Конечно. Надо было забить, и тогда болельщики ещё сильнее погнали бы нас вперёд. Но не получилось. Если говорить о ключевом моменте серии, то для меня он — поражение в четвёртом матче, дома, в овертайме. Такая, скажем, неоднозначная ситуация. Но как произошло — так и произошло», — приводит слова Осипова официальный сайт КХЛ.

СКА выиграл серию со счётом 4-2 и вышел в полуфинал Западной конференции. Следующим соперником подопечных Ильи Воробьёва будет ярославский «Локомотив». Первый матч серии состоится 13 марта.

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