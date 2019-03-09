Кэри Прайс пропустил от «Анахайма» восемь шайб

Клуб «Анахайм Дакс» одержал уверенную победу над «Монреаль Канадиенс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 8:2 (2:1, 3:1, 3:0). Игра проходила в «Хонда-Центре», на матче присутствовало 16 580 зрителей.



В первом периоде команда хозяев забила дважды усилиями Даниэля Спронга и Адама Хенрика, гости ответили только точным броском Пола Байрона. Во втором периоде «Анахайм» забил три шайбы, авторами которых стали Девин Шор, Трой Терри и Кори Перри, у «Монреаля» гол забил Ши Уэбер, ставший для его команды последним в матче. Дальше забивали только хоккеисты «Анахайма» — Рикард Раккель, Макс Джонс и оформивший дубль Хенрик. Гости не меняли по ходу матча вратаря — Кэри Прайс пропустил восемь голов при проценте отражённых бросков 72,4.

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