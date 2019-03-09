Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Универсиада-2019. Одиночное катание. Произвольная программа
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кэри Прайс пропустил от «Анахайма» восемь шайб

Кэри Прайс пропустил от «Анахайма» восемь шайб
Хоккей / НХЛ

Клуб «Анахайм Дакс» одержал уверенную победу над «Монреаль Канадиенс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 8:2 (2:1, 3:1, 3:0). Игра проходила в «Хонда-Центре», на матче присутствовало 16 580 зрителей.

В первом периоде команда хозяев забила дважды усилиями Даниэля Спронга и Адама Хенрика, гости ответили только точным броском Пола Байрона. Во втором периоде «Анахайм» забил три шайбы, авторами которых стали Девин Шор, Трой Терри и Кори Перри, у «Монреаля» гол забил Ши Уэбер, ставший для его команды последним в матче. Дальше забивали только хоккеисты «Анахайма» — Рикард Раккель, Макс Джонс и оформивший дубль Хенрик. Гости не меняли по ходу матча вратаря — Кэри Прайс пропустил восемь голов при проценте отражённых бросков 72,4.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2019, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
8 : 2
2:1, 3:1, 3:0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Спронг (Ларссон) – 06:39 (5x5), 2:0 – Хенрик (Терри, Ритчи) – 17:17 (5x5), 2:1 – Байрон (Шоу, Уэбер) – 17:47 (5x5), 3:1 – Шор (Перри, Ритчи) – 23:01 (5x4), 3:2 – Уэбер (Дано, Галлахер) – 30:51 (5x4), 4:2 – Терри (Фаулер, Ларссон) – 31:53 (5x5), 5:2 – Перри (Рауни, Грант) – 37:50 (5x5), 6:2 – Ракелль (Сильверберг, Шор) – 54:06 (5x5), 7:2 – Хенрик (Терри) – 55:45 (5x5), 8:2 – Джонс (Мэнсон) – 59:49 (5x5)
10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ. Как складываются их доходы
Три канадца заработают за нынешний сезон больше Овечкина. И среди них нет Кросби.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент