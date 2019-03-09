Орсаг: «Слован» начал собирать команду только в июне, к нам никто не хотел идти

Главный тренер братиславского «Слована» Владимир Орсаг рассказал, с какими проблема клуб столкнулся в нынешнем сезоне.



«В сезоне были положительные моменты, но негатив перевешивает все успехи. Мы начали собирать команду только в июне, когда КХЛ официально подтвердила наше выступление в чемпионате. Это было слишком поздно, хотя мы успели зацепить нескольких игроков из чемпионата Словакии. Часть хоккеистов удалось подписать только с условием, что отпустим их 31 января.



80% кандидатур, которые рассматривал „Слован“, отказались к нам присоединиться из-за низких зарплат. Они знали, что у нас были проблемы с бюджетом и ранее. Большая часть пришедших в „Слован“ была даже не из второго, а из третьего шорт-листа», — цитирует Орсага Hokej.sk.

Источник: «Слован» — главный кандидат на исключение из КХЛ