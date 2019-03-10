Один из фаворитов драфта НХЛ Какко повторил рекорд Александра Баркова

Нападающий ТПС Каапо Какко отметился голом в матче чемпионата Финляндии с командой ХИФК (2:4). Таким образом, форвард повторил рекорд лиги по голам за один сезон для игроков до 19 лет, установленный Александром Барковым.

В нынешнем сезоне 18-летний форвард, являющийся одним из фаворитов драфта НХЛ — 2019, провёл 43 матча в чемпионате Финляндии. Он забросил 21 шайбу и отдал 14 результативных передач.

Посмотреть видео гола Какко можно в «Твиттере».

Какко стал автором золотого гола молодёжного чемпионата мира 2019 года. Финн забросил победную шайбу в финальном матче со сборной США (3:2) за полторы минуты до конца третьего периода. Занимает второе место в рейтинге драфта НХЛ.

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