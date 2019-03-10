Известна причина пропуска Владимиром Тарасенко матча с «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счётом 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Это победа стала для «Шаркс» четвёртой кряду. В игре не принял участия нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

Российский форвард выбыл из строя на несколько дней из-за травмы верхней части тела. Владимир получил травму в игре с «Лос-Анджелес Кингз». «Сент-Луис» тогда одержал победу со счётом 4:0, а Тарасенко забросил шайбу и отдал голевой пас.

Тарасенко занимает первое место в команде среди снайперов (28 голов) и второе по очкам (58) после Райана O'Райлли (66). «Музыканты» занимают третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона.