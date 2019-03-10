Нападающий «Сан-Хосе» Майер обновил рекорд НХЛ по голам для игроков из Швейцарии

«Сан-Хосе Шаркс» переиграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счётом 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Победа стала для «Шаркс» четвёртой кряду.



Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Сан-Хосе» Кевин Лабанк. Дубль оформил форвард хозяев Тимо Майер. Двумя результативными передачами отметились Логан Кутюр и Томаш Гертл. В составе «Блюз» голами отличились Патрик Марун и Брэйден Шенн.

На счету Майера стало 57 (26+31) очков в 65 матчах. Таким образом, 22-летний хоккеист превзошёл достижение Нино Нидеррайтера (25 голов в сезоне-2016/17) и установил новый рекорд по голам за сезон для швейцарских игроков.