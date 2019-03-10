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«Барыс» — «Торпедо» НН. Платная прямая трансляция
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13:50 Мск
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«Барыс» — «Торпедо»: Даррен Диц открыл счёт на первой минуте матча

«Барыс» — «Торпедо»: Даррен Диц открыл счёт на первой минуте матча
Хоккей / КХЛ

«Барыс» принимает «Торпедо» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Идёт первый период, хозяева впереди — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. После шести матчей счёт в серии — 3-3.

Счёт в матче открыл защитник «Барыса» Даррен Диц на 54-й секунде первого периода, в роли ассистентов выступили Валерий Орехов и Патрис Кормье.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Барыс»:

Карлссон (Граховина)
Сведберг — Маклюков, Фрэттин — Валк — Боченски;
Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Михайлис
Блэкер — Семёнов, Акользин — Бойд — Шевченко;
Липин, Асетов — Сагадеев — Петухов.

«Торпедо»:

Браст (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Паршин — Галузин — Жафяров;
Назаревич — Хольм, Саболич — Миле — Кейлоф;
Аляев — Волченков, Варнаков — Сёмин — Шенфельд;
Родионычев, Веряев— Ураков — Макаренко, Смолин.

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