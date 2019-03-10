Волченков в плей-офф-2019 забил столько же, сколько за предыдущие 118 игр в КХЛ

«Барыс» принимает «Торпедо» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Завершён первый период, счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. После шести матчей счёт в серии 3-3.

Счёт в матче открыл защитник «Барыса» Даррен Диц на 54-й секунде первого периода, в роли ассистентов выступили Валерий Орехов и Патрис Кормье. Равновесие восстановил защитник «Торпедо» Антон Волченков, для которого эта шайба стала третьей в нынешнем плей-офф (седьмая игра в розыгрыше). Примечательно, что за предыдущие 118 игр в КХЛ (количество игр до начала Кубка Гагарина — 2019) в активе Волченкова было всего три шайбы.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Барыс»:



Карлссон (Граховина)

Сведберг — Маклюков, Фрэттин — Валк — Боченски;

Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Михайлис

Блэкер — Семёнов, Акользин — Бойд — Шевченко;

Липин, Асетов — Сагадеев — Петухов.



«Торпедо»:



Браст (Тихомиров);

Баранцев — Орлов, Паршин — Галузин — Жафяров;

Назаревич — Хольм, Саболич — Миле — Кейлоф;

Аляев — Волченков, Варнаков — Сёмин — Шенфельд;

Родионычев, Веряев— Ураков — Макаренко, Смолин.