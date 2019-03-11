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Айкел дисквалифицирован на два матча за удар в голову Сёдерберга

Айкел дисквалифицирован на два матча за удар в голову Сёдерберга
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел дисквалифицирован на два матча за удар в голову форварда «Колорадо Эвеланш» Карла Сёдерберга, информирует официальный сайт НХЛ.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Эпизод произошёл на 15-й минуте второго периода матча регулярного чемпионата, который завершился победой «Колорадо» со счётом 3:0. Главные арбитры Горд Дуайер и Крис Ли оценили нарушение Айкела малым штрафом.

По условиям коллективного трудового соглашения и исходя из расчёта его среднегодовой зарплаты Айкел потеряет чуть больше $ 107 тыс. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

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