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«Вашингтон» во 2-й раз в истории дважды одержал по семь побед подряд за сезон

«Вашингтон» во 2-й раз в истории дважды одержал по семь побед подряд за сезон
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев.

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Подопечные Тодда Рирдена одержали седьмую победу подряд. Это уже вторая аналогичная серия столичной команды в нынешнем сезоне (первая состоялась в период с 17 ноября по 1 декабря 2018 года). Единственный раз до нынешнего регулярного чемпионата «Вашингтону» удавалось выдать две серии по семь побед в сезоне-1992/93.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 19 минут 12 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и совершил один силовой приём. Защитник Дмитрий Орлов отметился голевой передачей и закончил матч с показателем полезности «+1». Евгений Кузнецов очков не набрал.

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