Карлсон — 3-й защитник «Вашингтона» с двумя сезонами подряд с 50+ передачами

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Для «Кэпиталз» эта победа стала седьмой кряду.



Защитник «столичных» Джон Карлсон поучаствовал в первой голевой комбинации команды, которую точным броском завершил Никлас Бекстрём. Американский хоккеист записал на свой счёт 50-ю голевую передачу в нынешнем сезоне. По итогам прошлого регулярного чемпионата у 29-летнего игрока было 53 результативных передач.



Карлсон стал третьим защитником в истории «Кэпиталз», кому удалось сделать не менее 50 передач в двух сезонах подряд. Он присоединился к Скотту Стивенсу (1986-89) и Ларри Мёрфи (1986-88).

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