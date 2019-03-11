Воробьёв: надеюсь, у творчества есть преимущество перед механическим хоккеем

Главный тренер СКА Илья Воробьёв поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Локомотивом».

«Локомотив» — хорошая, организованная и быстрая команда. Агрессивная команда с хорошим движением, играет от ножа. Плей-офф – это отдельное соревнование, так что делать выводы по регулярке особого смысла нет.

Учитываем всё: и большинство разбираем, и меньшинство соперника. Возвращение Салака в состав – это их дела. Мы со своей командой работаем, готовимся к серии. Постоянная ротация у «Локомотива» — это дела Квартальнова. Ротирует состав и ротирует, мы-то здесь при чём?

У творчества есть преимущество над механическим хоккеем «Локомотива»? Я очень на это надеюсь. Евгений Кетов катается, готовится по индивидуальной программе. Может ли Земчёнок сыграть в этой серии? Кто хочешь может сыграть. Серию начнёт Магнус.

Естественно, работаем над тем, чтобы подметить слабые места «Локомотива». И мы работаем, и они работают», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.