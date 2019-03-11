Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Универсиада-2019. Россия — Канада. Хоккей с шайбой. Полуфинал
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Воробьёв: надеюсь, у творчества есть преимущество перед механическим хоккеем

Воробьёв: надеюсь, у творчества есть преимущество перед механическим хоккеем
Хоккей / КХЛ

Главный тренер СКА Илья Воробьёв поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Локомотивом».

«Локомотив» — хорошая, организованная и быстрая команда. Агрессивная команда с хорошим движением, играет от ножа. Плей-офф – это отдельное соревнование, так что делать выводы по регулярке особого смысла нет.

Учитываем всё: и большинство разбираем, и меньшинство соперника. Возвращение Салака в состав – это их дела. Мы со своей командой работаем, готовимся к серии. Постоянная ротация у «Локомотива» — это дела Квартальнова. Ротирует состав и ротирует, мы-то здесь при чём?

У творчества есть преимущество над механическим хоккеем «Локомотива»? Я очень на это надеюсь. Евгений Кетов катается, готовится по индивидуальной программе. Может ли Земчёнок сыграть в этой серии? Кто хочешь может сыграть. Серию начнёт Магнус.

Естественно, работаем над тем, чтобы подметить слабые места «Локомотива». И мы работаем, и они работают», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Невероятно, но факт: в серии против СКА «Локомотиву» могут помочь… судьи!
Питеру очень тяжело играть против сдерживающей обороны со сдерживающими фолами.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент