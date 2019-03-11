И. Никитин: ЦСКА играл с «Динамо» давно, Крикунов основательно поработал

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф с московским «Динамо».

«Мы отдохнули, пару дней поработали. Сейчас готовимся к серии с «Динамо». Съездили в Красногорск, ребята получили удовольствие, катались, играли в хоккей с мячом.

Посмотрели все игры «Динамо». Я думаю, что они по праву выиграли у «Йокерита», были заряжены. У них есть исполнители, есть вратари. Готовимся к важной серии. Нам главное — самим сыграть в свой хоккей, мы делаем акцент на этом. Когда ты можешь контролировать себя, у тебя появляется возможность контролировать соперника.

У соперника больше выстрелило звено Закриссона? Хоккей – командный вид спорта, нельзя делать ставку только на двух человек. Мы делаем акцент на всех игроках.

У Слепышева всё нормально. Есть нюансы, которые не позволяют ему тренироваться со всеми, он работает по индивидуальной программе. Ещё два дня до игры, увидим, кто сыграет в воротах с «Динамо».

Игру Ерёменко знаем, у нас есть тренер по вратарям, который делает разбор. Ребятам будет подготовлена вся информация.

Да, с «Динамо» мы дважды удачно сыграли в регулярке, но это было давно. Владимир Васильевич (главный тренер Владимир Крикунов. – Прим. «Чемпионата») основательно поработал. Видна рука мэтра. Мы с большим уважением относимся к сопернику, нет никаких иллюзий», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Бочаров — о серии с ЦСКА: мы такие же люди, за счёт команды можем всех обыграть