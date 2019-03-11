ФХР — о высказывании Панарина: спорт вне политики

Федерация хоккея России прокомментировала высказывание нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина. Российский форвард высказал точку зрения по поводу изоляции российского интернета.



«Многие СМИ сегодня просят нас прокомментировать высказывание Артемия Панарина в его «инстаграме». У нас один ответ: спорт вне политики», — гласит сообщение в «твиттере» ФХР.



В середине февраля Госдума одобрила законопроект об автономной работе интернета в России. Законопроект позволяет властям при необходимости отключить «внешний интернет» и фильтровать трафик — как внутренний, так и внешний. Это позволит сократить до минимума объём передаваемых за рубеж данных, которыми обмениваются российские пользователи интернета. В воскресенье в Москве на проспекте Сахарова состоялся митинг за свободу интернета, в котором приняли участие около 15 тыс. человек.

Назаров: Бучневич — в майке США, Панарин про интернет — это настораживает