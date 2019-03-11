Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился мнением о победе «Салавата Юлаева» в серии «Металлургом» (4-2).
«Нужно признать, что хитрость со стороны «Салавата» в серии с «Магниткой» сработала, те хоккеисты, которые пропускали турне по Дальнему Востоку, выстрелили. С другой стороны, необходимо понимать, что Уфа рисковала, потеря игровой практики и выход из игрового режима могли сработать и против команды. Как и серия поражений на Дальнем Востоке.
Понятное дело, что лига не может запретить клубам на тот или иной матч ставить молодых игроков и предоставлять несколько дней отдыха лидерам, административные меры воздействия здесь не сработают. Такие приёмы уйдут в прошлое только в том случае, если конкуренция в чемпионате станет максимальной и каждый матч будет влиять на положение команды в таблице. Вот такое турнирное воздействие — идеальный выход», — приводит слова Каменского Russia-Hockey.
Каменский: хитрость «Салавата» сработала, отдохнувшие игроки выстрелили в ПО