Лайне: могу научиться у Овечкина многому, но мы с ним разные игроки

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне поделился мнением о том, чему бы мог научиться у форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



«Овечкин по-прежнему один из моих главных кумиров. Я у него многому могу научиться. Но мы разные игроки. Каждый человек уникален, у каждого есть свои особенности, которые его выгодно отличают от других.



Учишься во время игры. Особенно когда не забиваешь, когда шайба не идёт в ворота. Обычно это у меня получается. Но это не так просто. А затем начинаешь думать о других вещах. Задавать себе вопрос: „Над чем мне ещё надо работать? Как сделать так, чтобы у меня было больше голевых моментов, но при этом я бы надёжно играл в обороне?“ Оборона выигрывает чемпионаты. Я это знаю», — приводит слова Лайне официальный сайт лиги.

Овечкин забивает и пасует даже стоя на коленях! Отметка в 50 голов всё ближе У «Вашингтона» уже пять побед подряд.